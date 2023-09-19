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Минобороны Азербайджана провело брифинг

Минобороны Азербайджана провело брифинг Минобороны Азербайджана проводит брифинг в связи с антитеррористическими мероприятиями локального характера в Карабахе, передает Report.
Армия
19 сентября 2023 г. 16:59
Минобороны Азербайджана провело брифинг

Минобороны Азербайджана провело брифинг в связи с антитеррористическими мероприятиями локального характера в Карабахе.

Как сообщает Report, начальник пресс-службы министерства полковник Анар Эйвазов проинформировал об антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых в Карабахском регионе с целью восстановления конституционного строя Азербайджана.

16:52

Минобороны Азербайджана проводит брифинг в связи с антитеррористическими мероприятиями локального характера в Карабахе.

Как сообщает Report, начальник пресс-службы министерства полковник Анар Эйвазов информирует об антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых в Карабахском регионе с целью восстановления конституционного строя Азербайджана.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках антитеррористических мероприятий точными огневыми ударами азербайджанских подразделений были уничтожены боевые позиции, долговременные огневые точки, боевая техника и военные объекты вооруженных сил Армении в направлении Ходжалинского района и Красного Базара, а также зенитно-ракетные комплексы и радиолокационная станция П-18 ВС Армении.

Локальные антитеррористические мероприятия вооруженных сил Азербайджана продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi Qarabağdakı antiterror tədbirləri ilə bağlı brifinq keçirib - YENİLƏNİB

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