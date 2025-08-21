Минобороны Азербайджана провело встречу с делегацией НАТО

18:18

В Н-ской воинской части Сухопутных войск состоялась экспертная встреча с участием представителей Министерства обороны Азербайджана и делегации НАТО.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Встреча состоялась в соответствии с "Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству" между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2025 год.

На встрече представители Министерства обороны и иностранные эксперты представили брифинги, были даны ответы на интересующие вопросы.

Стороны также проанализировали текущее состояние сотрудничества Азербайджана и НАТО в рамках программы "Концепция оперативных возможностей" (КОВ) и провели обстоятельный обмен мнениями по перспективным вопросам.

В заключение было сделано фото на память, гостям были преподнесены подарки.