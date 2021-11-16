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Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции

Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции Азербайджанские военнослужащие отразили нападение подразделений вооруженных сил Армении.
Армия
16 ноября 2021 г. 16:54
Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции
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Азербайджанские военнослужащие отразили нападение подразделений вооруженных сил Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Любая боевая активность противника вдоль государственной границы контролируется нашими подразделениями. Армянские военнослужащие в страхе и смятении покидают свои позиции, среди личного состава наблюдается паника. Живая сила и военная техника вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находится под прицелом. Боевая техника противника выведена из строя. Оперативно-тактическое преимущество на стороне наших подразделений. В очередной раз заявляем, что военно-политическое руководство Армении несет ответственность за эскалацию ситуации на границе", - отметили в министерстве.

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