Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции

Азербайджанские военнослужащие отразили нападение подразделений вооруженных сил Армении.

Азербайджанские военнослужащие отразили нападение подразделений вооруженных сил Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Любая боевая активность противника вдоль государственной границы контролируется нашими подразделениями. Армянские военнослужащие в страхе и смятении покидают свои позиции, среди личного состава наблюдается паника. Живая сила и военная техника вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находится под прицелом. Боевая техника противника выведена из строя. Оперативно-тактическое преимущество на стороне наших подразделений. В очередной раз заявляем, что военно-политическое руководство Армении несет ответственность за эскалацию ситуации на границе", - отметили в министерстве.