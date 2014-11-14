Минобороны Азербайджана прокомментировало заявления о совместных оперативно-тактических учениях

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана прокомментировало заявления о том, что оперативно-тактические учения с участием полного состава военно-морских сил (ВМС), частей и подразделений военно-воздушных сил (ВВС) и сил противовоздушной обороны (ПВО), а также министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы являются ответной реакцией армянским учениям, которые проводятся на территории оккупированного Нагорного Карабаха.

Глава пресс-службы министерства Вагиф Дархалы в ответ на вопрос Report назвал подобные заявления в связи с учениями не соответствующими действительности.

Он отметил, что учения проходят в соответствии с планом. "Подготовка к подобным операциям, конечно же, не является делом одного дня. Как говорилось во вчерашнем заявлении, учения проводятся в соответствии с утвержденным планом оперативной подготовки".

Отметим, что с 13-го ноября начались совместные оперативно-тактические учения с участием полного состава ВМС, частей и подразделений военно-воздушных сил ВВС и сил ПВО, под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и первого заместителя министра - начальника генерального штаба вооруженных сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова.