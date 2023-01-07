Минобороны Азербайджана продолжает прием на службу в коммандос

Воинские части коммандос Министерства обороны продолжают прием граждан, желающих поступить на военную службу по контракту

Воинские части коммандос Министерства обороны продолжают прием граждан, желающих поступить на военную службу по контракту.

Как сообщает Report, военнослужащие в возрасте до 30 лет, имеющие как минимум общее среднее образование, окончившие установленный законом срок действительной военной службы, могут обратиться в приемные комиссии, действующие в воинских частях города Баку, поселка Мушфигабад Гарадагского района, городов Гянджа, Барда и Бейлаган до 26 января 2023 года.

С лицами, успешно завершившими курс, подписывается договор на три года, и они назначаются на соответствующие должности в воинских частях коммандос в соответствии со своей квалификацией.