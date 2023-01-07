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Минобороны Азербайджана продолжает прием на службу в коммандос

Минобороны Азербайджана продолжает прием на службу в коммандос Воинские части коммандос Министерства обороны продолжают прием граждан, желающих поступить на военную службу по контракту
Армия
7 января 2023 г. 13:31
Минобороны Азербайджана продолжает прием на службу в коммандос

Воинские части коммандос Министерства обороны продолжают прием граждан, желающих поступить на военную службу по контракту.

Как сообщает Report, военнослужащие в возрасте до 30 лет, имеющие как минимум общее среднее образование, окончившие установленный законом срок действительной военной службы, могут обратиться в приемные комиссии, действующие в воинских частях города Баку, поселка Мушфигабад Гарадагского района, городов Гянджа, Барда и Бейлаган до 26 января 2023 года.

С лицами, успешно завершившими курс, подписывается договор на три года, и они назначаются на соответствующие должности в воинских частях коммандос в соответствии со своей квалификацией.

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