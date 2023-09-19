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Минобороны Азербайджана призывает сепаратистов сложить оружие и сдаться

Минобороны Азербайджана призывает сепаратистов сложить оружие и сдаться Министерство обороны Азербайджанской Республики еще раз призывает формирования Вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана сложить оружие и сдаться. В этом случае антитеррористические мероприятия будут остановлены.
Армия
19 сентября 2023 г. 22:48
Минобороны Азербайджана призывает сепаратистов сложить оружие и сдаться

Министерство обороны Азербайджанской Республики еще раз призывает формирования Вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана сложить оружие и сдаться. В этом случае антитеррористические мероприятия будут остановлены.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

"Мы оперативно контактируем с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и с нашей стороны создаются все условия для выполнения ими своих обязанностей", - отметили в Минобороны.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Ministry again calls on formations of Armenian armed forces to surrender
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN növbəti dəfə Qarabağdakı erməni silahlılarını təslim olmağa çağırıb

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