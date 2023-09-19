Минобороны Азербайджана призывает сепаратистов сложить оружие и сдаться

Министерство обороны Азербайджанской Республики еще раз призывает формирования Вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана сложить оружие и сдаться. В этом случае антитеррористические мероприятия будут остановлены.

Министерство обороны Азербайджанской Республики еще раз призывает формирования Вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана сложить оружие и сдаться. В этом случае антитеррористические мероприятия будут остановлены.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

"Мы оперативно контактируем с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и с нашей стороны создаются все условия для выполнения ими своих обязанностей", - отметили в Минобороны.