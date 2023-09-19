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Минобороны Азербайджана призвало гражданское население Карабаха не поддерживать формирования ВС Армении

Минобороны Азербайджана призвало гражданское население Карабаха не поддерживать формирования ВС Армении Жителей Ханкенди предупреждают об антитеррористических мерах с помощью громкоговорителей.
Армия
19 сентября 2023 г. 14:48
Минобороны Азербайджана призвало гражданское население Карабаха не поддерживать формирования ВС Армении

Учитывая размещение формированиями вооруженных сил Армении огневых средств вблизи жилых кварталов, призываем гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооружённых сил Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Министерством обороны Азербайджана.

"Соответствующая информация была разослана армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством мобильного SMS-сервиса. В то же время население предупреждается с помощью громкоговорителей и распространяются информационные листовки", - говорится в обращении.

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Версия на английском языке MoD: Residents of Karabakh region warned about anti-terrorist measures through loudspeakers
Версия на азербайджанском языке MN: "Qarabağın erməni sakinləri antiterror tədbirləri barədə səsgücləndirici vasitələrlə xəbərdar edilir"

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