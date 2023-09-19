Минобороны Азербайджана призвало гражданское население Карабаха не поддерживать формирования ВС Армении

Жителей Ханкенди предупреждают об антитеррористических мерах с помощью громкоговорителей.

Учитывая размещение формированиями вооруженных сил Армении огневых средств вблизи жилых кварталов, призываем гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооружённых сил Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Министерством обороны Азербайджана.

"Соответствующая информация была разослана армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством мобильного SMS-сервиса. В то же время население предупреждается с помощью громкоговорителей и распространяются информационные листовки", - говорится в обращении.