Минобороны Азербайджана предупредило Армению

Незаконный визит министра обороны Армении на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, свидетельствует о поддержке Арменией сепаратизма и террористических провокаций.

Незаконный визит министра обороны Армении на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, свидетельствует о поддержке Арменией сепаратизма и террористических провокаций.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

"Незаконный визит министра обороны Армении на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, в очередной раз демонстрирует, что Армения продолжает оказывать прямую поддержку нелегальным армянским вооруженным формированиям, агрессивному сепаратизму и террористическим провокациям на территории Азербайджанской Республики. В то же время на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, продолжает оставаться остатки вооруженных сил Армении", - говорится в заявлении.

"Мы предупреждаем военно-политическое руководство Армении, что в случае повторения подобных незаконных посещений азербайджанских территорий, в соответствии законами Азербайджанской Республики будут приняты необходимые меры в целях предотвращения агрессивного сепаратизма и террористических провокаций", - говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.