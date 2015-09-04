​Минобороны Азербайджана предупредило Армению

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "Армянская сторона, понесшая тяжелые потери после продолжительных ударов Вооруженных сил Азербайджана по огневым точкам, позициям и траншеям вдоль линии фронта в ответ на непрекращающиеся уже несколько дней диверсии ВС Армении, начала обстрел наших сел и мирных жителей на линии соприкосновения войск".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой министерства обороны Азербайджана.

В заявлении отмечается, что в целях пресечения действий потерпевшего на фронте неудачу военно-политического руководства Армении, Вооруженные силы Азербайджана принимают конкретные и адекватные меры:

"Опасающееся более сокрушительных ударов Вооруженных сил Азербайджана армянское руководство под видом военных учений приступило к эвакуации жителей около 20-ти расположенных вдоль границы населенных пунктов.

Минобороны заявляет, что в случае непрекращения вражеской стороной обстрела наших сел и мирного населения, Вооруженные силы Азербайджана уничтожат врага, воспользовавшись имеющимися на вооружении огнестрельными системами".