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Обновленный список изъятых в Карабахском регионе боевой техники, оружия и боеприпасов

Обновленный список изъятых в Карабахском регионе боевой техники, оружия и боеприпасов Министерство обороны Азербайджана представило обновленный список боевой техники, оружия и боеприпасов, изъятых после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.
Армия
30 сентября 2023 г. 20:03
Обновленный список изъятых в Карабахском регионе боевой техники, оружия и боеприпасов

Министерство обороны Азербайджана представило обновленный список боевой техники, оружия и боеприпасов, изъятых после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Минобороны, по состоянию на 18:00 30 сентября изъято:

ОРУЖИЕ

1. Стрелковое оружие – 2585
2. Гранатометы – 224
3. Пушки и гаубицы – 53
4. Минометы – 63
5. Противотанковое вооружение – 54
6. Вооружение ПВО – 135

TEХНИКА

1. Бронетехника – 22
2. Автомобильная техника - 174
3. Прицепы – 21
4. Вспомогательная техника – 9

БОЕПРИПАСЫ

1. Ракеты – 1685
2. Пушечные и гаубичные снаряды – 4956
3. Зенитно-артиллерийские снаряды – 2627
4. Минометные снаряды – 12305
5. Гранаты - 5419
6. Ручные гранаты – 3036
7. Патроны - 1976068
8. Другие боеприпасы – 5751

ПРИБОРЫ

1. Оптические приборы – 280
2. Другие приборы – 37

СНАРЯЖЕНИЕ

1. Средства индивидуальной экипировки – 997
2. Установки для различных видов оружия – 15
3. Другие средства экипировки – 2260.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ bölgəsində müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursatın son siyahısı açıqlanıb

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