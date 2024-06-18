Минобороны Азербайджана: Ответственность за новую войну ляжет на руководство Армении и диктатуру Макрона

Ответственность за обострение ситуации в регионе Южного Кавказа и создание нового очага войны полностью ляжет на руководство Армении, проводящей реваншистскую политику, и диктатуру Макрона.

Ответственность за обострение ситуации в регионе Южного Кавказа и создание нового очага войны полностью ляжет на руководство Армении, проводящей реваншистскую политику, и диктатуру Макрона.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что СМИ сообщают о подписании контракта между Францией и Арменией о закупке САУ Caesar.

"Тот факт, что Франция поставляет в Армению летальные и наступательные артиллерийские средства и другие виды вооружения, несмотря на предупреждения азербайджанской стороны, является еще одним доказательством провокационной деятельности Франции в регионе Южного Кавказа.

Хотя министерство обороны Франции в своем заявлении в октябре прошлого года заявляло, что поставляемая в Армению военная техника носит оборонительный характер, поставка в Армению летального оружия в рамках нынешней военной сделки является очередным проявлением лицемерия французского руководства.

Режим Макрона, проводящий политику милитаризации и геополитических интриг в регионе Южного Кавказа, препятствует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению устойчивого мира в регионе. Нынешнее руководство Франции, оставшееся вне нормализации и региональных процессов из-за своей деструктивной и предвзятой политики, не может простить этого Азербайджану и поэтому продолжает свою подрывную политику", - указали в Минобороны.

Там напомнили, что Армения – государство, совершившее военную агрессию и оккупацию против Азербайджана.

"Перевооружение Армении, имеющей опыт совершения кровавой военной агрессии, со стороны являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН Франции и поддержка политики реваншизма руководства Армении, помимо политической безответственности, также ведет к новой войне.

Будучи колониальной империей, Франция исторически имела гнусный опыт создания очагов войны и конфликтов в различных частях мира. Процессы, протекающие в Новой Каледонии и других заморских колониальных территориях, эксплуатация коренных народов, разграбление их природных ресурсов, изменение демографического состава этих территорий в результате расистской политики, подавление протестов пролитием крови и силой оружия является показателем истинной сути режима Макрона. Вместо того, чтобы решать столь глубоко укоренившиеся проблемы, являющиеся остатками позорного колониального наследия, и положить конец неоколониализму Франция ведет против Азербайджана грязную пропагандистскую и дезинформационную кампанию.

Заявляем, что ответственность за обострение ситуации в регионе Южного Кавказа и создание нового очага войны полностью ляжет на руководство Армении, проводящей реваншистскую политику, и диктатуру Макрона", - подчеркнули в Министерстве обороны Азербайджана.