О нас

Минобороны Азербайджана: Армянские войска должны быть полностью выведены с территории нашей страны

Минобороны Азербайджана: Армянские войска должны быть полностью выведены с территории нашей страны С сожалением отмечаем, что 6 марта министерство обороны Российской Федерации исказило факты и распространило в своем бюллетене недостоверную информацию о вооруженном инциденте, произошедшем вчера на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.
Армия
6 марта 2023 г. 23:15
Минобороны Азербайджана: Армянские войска должны быть полностью выведены с территории нашей страны

С сожалением отмечаем, что 6 марта министерство обороны Российской Федерации исказило факты и распространило в своем бюллетене недостоверную информацию о вооруженном инциденте, произошедшем вчера на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Об этом передает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Сообщаем Вам, что 5 марта на основании оперативной информации была предпринята попытка остановить и проверить автомобиль армянских воинских частей, осуществляющих незаконные военные перевозки из Армении подразделениями Азербайджанской Армии. При подходе к машине наши военнослужащие были обстреляны из автоматического оружия находящимися в машине членами армянской вооруженной группы, в результате чего двое военнослужащих погибли и один ранен. В результате ответного огня трое членов незаконной армянской группировки были убиты и один ранен. Выставлять этих военнослужащих, полностью экипированных оружием и боеприпасами, в качестве сотрудников милиции, несущих "паспортно-визовую" службу, не что иное, как лицемерие.

Распространяемая информация об оказании представителями российского миротворческого контингента первой помощи и эвакуации наших военнослужащих, пострадавших в результате инцидента, не соответствует действительности. Эвакуацию наших шехидов и раненых воинов из района осуществляли наши военнослужащие.

Вопреки положениям трехсторонней декларации Армения продолжает поставки оружия, боеприпасов, припасов и другой военной техники незаконным армянским вооруженным формированиям в Карабахском экономическом районе Азербайджана, а также кадровую ротацию. Для того чтобы немедленно предотвратить подобные недопустимые ситуации, российский миротворческий контингент должен выполнять свои обязанности.

В частности, отмечаем, что политика минного терроризма, проводимая Арменией против Азербайджана, продолжается до сих пор. Несмотря на неоднократные предупреждения с нашей стороны, наши гражданские лица и военнослужащие являются жертвами мин, незаконно ввезенных в Азербайджан и закопанных на нашей территории. Так, в результате подрыва мины, произошедшего 4 марта в Карабахском экономическом районе, пострадал еще один наш военнослужащий. В 2021 году были установлены факты массового ввоза и захоронения мин производства Армении по Лачинской дороге на территорию Азербайджана, а также был организован ознакомительный визит в этот район представителей Турецко-Российского совместного центра мониторинга и военных атташе.

В ответ на такие действия Армении и незаконных армянских воинских формирований и мученическую смерть нашего военнослужащего Азербайджанская Армия в августе 2022 года провела операцию "Месть".

Еще раз предупреждаем, что перевозка Арменией грузов военного назначения на территорию Азербайджана, отправка и ротация личного состава вооруженных сил Армении должны быть немедленно и раз и навсегда прекращены, а армянские войска должны быть полностью выведены с территории нашей страны. В противном случае азербайджанская сторона будет вынуждена принять абсолютно необходимые меры в направлении разоружения и нейтрализации незаконных вооруженных формирований с использованием всех возможностей.

Такие действия Армении расцениваются как продолжение военной агрессии.

Произошедшие события и продолжение незаконных военных перевозок Армении на суверенные территории нашей страны еще раз подтверждают необходимость обеспечения режима контроля на Лачинской дороге на территории Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN-dən xəbərdarlıq: "Ermənistan qoşunları ölkəmizin ərazisindən tam çıxarılmalıdır"

Экслюзивные новости

Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi