Минобороны Азербайджана организовало ряд мероприятий по случаю Дня молодежи

Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в азербайджанской армии был проведен ряд праздничных мероприятий в связи с Днем молодежи - 2 февраля.

Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в азербайджанской армии был проведен ряд праздничных мероприятий в связи с Днем молодежи - 2 февраля.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На мероприятиях минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность страны, также прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступавшие особо подчеркнули, что торжественное празднование Дня молодежи связано с именем великого лидера Гейдара Алиева - после его возвращения к власти во второй раз в Азербайджане были заложены основы государственной молодежной политики, которая сегодня успешно продолжается президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

На мероприятиях творческие коллективы Армейского центра идеологии и культуры имени Ази Асланова, Гянджинского гарнизонного центра идеологии и культуры, а также районных отделов культуры выступили перед личным составом с интересными программами.