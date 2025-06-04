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Минобороны Азербайджана ограничило встречи с солдатами из-за вспышки гриппа

Минобороны Азербайджана ограничило встречи с солдатами из-за вспышки гриппа Минобороны Азербайджана ограничило встречи с солдатами из-за вспышки гриппа
Армия
4 июня 2025 г. 15:19
Минобороны Азербайджана ограничило встречи с солдатами из-за вспышки гриппа

Министерство обороны Азербайджана вводит временные ограничения на встречи с молодыми солдатами в воинских частях в связи с распространяем респираторных инфекций, в том числе сезонного гриппа.

Как сообщили Report в ведомстве, рост случаев заболевания наблюдается на фоне неустойчивой погоды.

В целях защиты здоровья личного состава, особенно молодых солдат, переживающих период адаптации, в воинских частях введены временные ограничения на встречи с ними. Командно-начальствующим составом и военно-медицинским персоналом в воинских частях принимаются эффективные профилактические меры для поддержания здоровья военнослужащих в центре внимания, обеспечение всех видов снабжения организовано на высоком уровне, отметили в Минобороны.

"Мы просим общественность с пониманием отнестись к указанным ограничениям и не приезжать в воинские части в предстоящий праздник Гурбан-байрам и выходные дни", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке MN: Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub

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