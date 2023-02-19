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Минобороны Азербайджана объявило набор на "Базовый курс морских коммандос"

Минобороны Азербайджана объявило набор на "Базовый курс морских коммандос" Министерство обороны Азербайджана объявило набор на "Базовый курс морских коммандос" Военно-морских сил.
Армия
19 февраля 2023 г. 10:56
Минобороны Азербайджана объявило набор на Базовый курс морских коммандос

Министерство обороны Азербайджана объявило набор на "Базовый курс морских коммандос" Военно-морских сил.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Согласно информации, для приема на курс могут обратиться военнообязанные не старше 28 лет, имеющие образование не ниже общего среднего, прошедшие предусмотренную законодательством срочную действительную военную службу.

Отвечающие вышеуказанным требованиям лица с 20 февраля до 25 марта текущего года могут обратиться в приемную комиссию, действующую при штабе ВМС, имея при себе соответствующие документы.

К вступительным экзаменам допускаются лица ростом выше 170 см и признанные годными к военной службе решением военно-врачебной комиссии.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi "Dəniz komando təməl kursu"na qəbul elan edir

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