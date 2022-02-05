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Минобороны Азербайджана обратилось к родителям и родственникам военнослужащих

Минобороны Азербайджана обратилось к родителям и родственникам военнослужащих В связи с недавним ростом числа случаев заражения вирусом COVID-19 в стране временно запрещены встречи с родителями и родственниками военнослужащих, проходящих службу в Азербайджанской Армии.
Армия
5 февраля 2022 г. 08:58
Минобороны Азербайджана обратилось к родителям и родственникам военнослужащих

В связи с недавним ростом числа случаев заражения вирусом COVID-19 в стране временно запрещены встречи с родителями и родственниками военнослужащих, проходящих службу в Азербайджанской Армии.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

"В целях защиты здоровья военнослужащих и предотвращения риска заражения заболеванием рекомендуем родителям и родственникам военнослужащих не приезжать в воинские части, тем более не присутствовать на церемонии приведения к присяге, намеченной на 6 февраля.

Призываем наших граждан с пониманием относиться к мерам медицинского обеспечения, применяемым в нашей армии, строго соблюдать карантинные требования", - говорится в сообщении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi əsgər valideynlərinə və yaxınlarına müraciət edib

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