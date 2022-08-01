Минобороны Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей

Министерство обороны Азербайджана обратилось к пользователям социальных сетей.

Министерство обороны Азербайджана обратилось к пользователям социальных сетей.

Как сообщает Report, обращение размещено на официальной странице министерства в Facebook.

"В последние дни в различных аккаунтах в социальных сетях в качестве новой информации публикуются фотографии и видеозаписи, отражающие деятельность Азербайджанской армии, передвижение военных колонн, а также боевой техники во время Отечественной войны и учений.

Сообщаем, что в связи со служебной деятельностью личный состав и боевая техника Азербайджанской армии регулярно перемещаются в учебные центры, на общевойсковые полигоны.

Мы еще раз призываем пользователей социальных сетей и население не распространять старые кадры, выдавая их за новые, и не вводить общественность в заблуждение. Рекомендуем гражданам ссылаться на проверенные данные, которые размещены на официальном сайте (www.mod.gov.az), а также на страницах Министерства обороны в социальных сетях", - говорится в обращении ведомства.