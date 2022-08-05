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Минобороны Азербайджана о последней ситуации в Карабахе 

Минобороны Азербайджана о последней ситуации в Карабахе  Зафиксировано 9 инцидентов, связанных с периодическими обстрелами членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из разнокалиберного стрелкового оружия позиций Азербайджанско
Армия
5 августа 2022 г. 11:01
Минобороны Азербайджана о последней ситуации в Карабахе 

Зафиксировано 9 фактов обстрела позиций Азербайджанской армии, потерь среди личного состава и техники нет.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Члены незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из разнокалиберного стрелкового оружия обстреливали позиции Азербайджанской армии, расположенные Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском районах. Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет,"- говорится в сообщении Минобороны.

Во всех случаях подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры, заявили в оборонном ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Qarabağdakı son vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb

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