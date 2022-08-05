Минобороны Азербайджана о последней ситуации в Карабахе

Зафиксировано 9 инцидентов, связанных с периодическими обстрелами членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из разнокалиберного стрелкового оружия позиций Азербайджанско

Зафиксировано 9 фактов обстрела позиций Азербайджанской армии, потерь среди личного состава и техники нет.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Члены незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из разнокалиберного стрелкового оружия обстреливали позиции Азербайджанской армии, расположенные Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском районах. Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет,"- говорится в сообщении Минобороны.

Во всех случаях подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры, заявили в оборонном ведомстве.