Минобороны Азербайджана: Наши подразделения не вели прицельный огонь по противнику

"Министерство обороны Армении в очередной раз распространило не соответствующую действительности информацию о, якобы, имевшем место обстреле подразделениями Вооруженных сил Азербайджана из Кельбаджарского района армянских позиций в населенном пункте Верин

"Министерство обороны Армении в очередной раз распространило не соответствующую действительности информацию о, якобы, имевшем место обстреле подразделениями Вооруженных сил Азербайджана из Кельбаджарского района армянских позиций в населенном пункте Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении на армяно-азербайджанской границе".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Днем 25 мая семь грузовиков с личным составом вооруженных сил Армении совершили попытку приблизиться к указанному участку границы. В результате предпринятых нашими подразделениями упреждающих мер передвижение противника было пресечено.

Однозначно заявляем о том, что наши подразделения не вели прицельный огонь по противнику.

Согласно имеющейся у нас информации, инцидент с гибелью армянского военнослужащего произошел в результате несчастного случая. Азербайджанская сторона не имеет никакого отношения к этому инциденту.

Сообщаем, что азербайджанская сторона находится в постоянном контакте с российской стороной по данному вопросу".