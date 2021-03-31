Минобороны Азербайджана: Информация об окружении армянских военных необоснованна

"Распространяемая Арменией информация о том, что позиции вооруженных сил Армении в селе Хнацах Гёрусского района якобы окружены дислоцированными на границе с Лачинским районом военнослужащими азербайджанской армии, и что в любой момент армяне могут потеря

"Распространяемая Арменией информация о том, что позиции вооруженных сил Армении в селе Хнацах Гёрусского района якобы окружены дислоцированными на границе с Лачинским районом военнослужащими азербайджанской армии, и что в любой момент армяне могут потерять свои посты, необоснованна".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что это преувеличенная и искаженная информация: "Сообщаем, что подразделения нашей армии дислоцированы на позициях в пограничной зоне Лачинского района Азербайджана с Гёрусским районом Армении и осуществляют повседневную службу на суверенных территориях нашей страны, что не представляет никакой угрозы.

Призываем круги, распространяющие подобные необоснованные информации в Армении, не создавать панику и не вводить армянскую общественность в заблуждение, и привыкнуть и навсегда принять осуществление служебной деятельности азербайджанских военнослужащих на государственной границе двух стран после освобождения Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кяльбаджарского районов Азербайджана", - говорится в сообщении министерства.