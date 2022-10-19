Минобороны Азербайджана и Узбекистана подписали План двустороннего сотрудничества

Подписан План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2023 год.

Подписан План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2023 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Баку с узбекским коллегой генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым.

З.Гасанов проинформировал узбекского коллегу об оперативной обстановке, сложившейся после решительных ответных мер, принятых нашей армией в целях пресечения последних провокаций армянских вооруженных формирований, а также о проделанной работе в области армейского строительства.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.