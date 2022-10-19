О нас

Минобороны Азербайджана и Узбекистана подписали План двустороннего сотрудничества

Минобороны Азербайджана и Узбекистана подписали План двустороннего сотрудничества Подписан План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2023 год.
Армия
19 октября 2022 г. 20:54
Минобороны Азербайджана и Узбекистана подписали План двустороннего сотрудничества

Подписан План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2023 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Баку с узбекским коллегой генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым.

З.Гасанов проинформировал узбекского коллегу об оперативной обстановке, сложившейся после решительных ответных мер, принятых нашей армией в целях пресечения последних провокаций армянских вооруженных формирований, а также о проделанной работе в области армейского строительства.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоDefense ministries of Azerbaijan and Uzbekistan sign bilateral cooperation plan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan müdafiə nazirlikləri arasında ikitərəfli əməkdaşlıq planı imzalanıb

Самое важное

Президент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
Президент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
19 октября 2022 г. 18:32
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Зангиланский район
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Зангиланский район
19 октября 2022 г. 17:01
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Джебраильский и Губадлинский районы
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Джебраильский и Губадлинский районы
19 октября 2022 г. 15:03
Ильхам Алиев обратился к участникам международной выставки Rebuild Karabakh
Ильхам Алиев обратился к участникам международной выставки Rebuild Karabakh
19 октября 2022 г. 10:43
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
18 октября 2022 г. 12:29
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
18 октября 2022 г. 09:50
Мишель: Размещение миссии ЕС на азербайджано-армянской границе послужит созданию доверия
Мишель: Размещение миссии ЕС на азербайджано-армянской границе послужит созданию доверия
17 октября 2022 г. 19:26
МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки
МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки
17 октября 2022 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi