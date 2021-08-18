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Минобороны Азербайджана: Экипажи бронетехники совершенствуют боевые навыки

Минобороны Азербайджана: Экипажи бронетехники совершенствуют боевые навыки В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, экипажи бронетранспортеров (БТР) совершенствуют боевые навыки.
Армия
18 августа 2021 г. 11:52
Минобороны Азербайджана: Экипажи бронетехники совершенствуют боевые навыки
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В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, экипажи бронетранспортеров (БТР) совершенствуют боевые навыки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе учений, проводимых на общевойсковых полигонах, личный состав подразделений успешно выполнил различные боевые задачи во взаимодействии с экипажами БТР.

Основной целью учений является улучшение боевой готовности личного состава, повышение профессионализма в управлении боевыми машинами в труднопроходимой местности и их применении в реальных боевых условиях.

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Версия на английском языке Crews of armored vehicles improve their combat skills
Версия на азербайджанском языке MN: "Zirehli texnikaların ekipajları döyüş tapşırıqlarını icra edir"

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