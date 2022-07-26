Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации

За минувшие сутки армянские вооруженные формирования 9 раз совершили инциденты провокационного характера.

За минувшие сутки армянские вооруженные формирования 9 раз совершили инциденты провокационного характера.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Из них два произошли в результате обстрела позиций Азербайджанской армии, расположенных в направлении населенного пункта Минкенд Лачынского района, с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Сайбалы Гаракильсинского района на азербайджано-армянской госгранице.

Остальные семь инцидентов были зафиксированы во время обстрелов из оружия различного калибра со стороны членов незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, позиций Азербайджанской армии в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском районах.

Во всех случаях в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями нашей армии, вражеский огонь был подавлен", - заявили в оборонном ведомстве.