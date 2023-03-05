Минобороны Азербайджана: армянская сторона совершила очередную провокацию

Министерство обороны Азербайджана распространило информацию об очередной армянской провокации в Карабахском регионе.

Министерство обороны Азербайджана распространило информацию об очередной армянской провокации в Карабахском регионе.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, поступила оперативная информация об осуществлении переброски по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военной техники, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта в целях проверки полученной информации была предпринята попытка остановки и проверки автомобилей, осуществляющих незаконные военные перевозки подразделениями азербайджанской армии.

Противоположная сторона открыла огонь, в результате перестрелки с обеих сторон есть жертвы и раненые.

"Азербайджанская сторона доводит до сведения командования российского миротворческого контингента, что выполнение положений трехстороннего заявления должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме.

Единственная дорога, которая может быть использована между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения, это дорога Ханкенди-Лачын.

Еще раз напоминаем командованию российского миротворческого контингента, что осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам абсолютно недопустимо.

Напоминаем, что и ранее были установлены факты перевозки оружия, боеприпасов, других военных поставок, в том числе мин, горючего и живой силы из Армении в Карабахский экономический район.

Азербайджанская сторона неоднократно предупреждала международное сообщество о транспортировке мин по указанному маршруту.

Кроме того, сообщаем, что в 2022 году на территорию был организован визит представителей Совместного турецко-российского центра мониторинга для осмотра обнаруженных после установки Арменией мин.

Сегодняшний инцидент еще раз показывает необходимость создания Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди.

Тот факт, что Армения до сих пор осуществляет военные перевозки в Карабахский экономический район Азербайджана, является продолжающейся агрессией и террористической политикой страны в отношении Азербайджана. Вся ответственность за провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - отметили в оборонном ведомстве.