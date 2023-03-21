Минобороны Азербайджана: Армения использует гражданские автомобили для перевозки военных грузов

Армянская сторона использует гражданские автомобили для перевозки военных грузов.
Как сообщает
В ведомстве отметили, что гражданские автомобили, движущиеся из Армении, доставляют до определенной точки вблизи села Туршсу Шушинского района контрактников и военные грузы. Позже мы наблюдали за подвозом личного состава и военной техники в Ханкенди на военных автомобилях высокой проходимости.
"Заявляем, что вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть в регионе, ложится на военно-политическое руководство Армении", - отметили в Минобороны Азербайджана.