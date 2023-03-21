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Минобороны Азербайджана: Армения использует гражданские автомобили для перевозки военных грузов

Минобороны Азербайджана: Армения использует гражданские автомобили для перевозки военных грузов Армянская сторона использует гражданские автомобили для перевозки военных грузов.
Армия
21 марта 2023 г. 18:48
Минобороны Азербайджана: Армения использует гражданские автомобили для перевозки военных грузов

Армянская сторона использует гражданские автомобили для перевозки военных грузов.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что гражданские автомобили, движущиеся из Армении, доставляют до определенной точки вблизи села Туршсу Шушинского района контрактников и военные грузы. Позже мы наблюдали за подвозом личного состава и военной техники в Ханкенди на военных автомобилях высокой проходимости.

"Заявляем, что вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть в регионе, ложится на военно-политическое руководство Армении", - отметили в Минобороны Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: Ermənistan hərbi yükdaşımalar məqsədilə mülki nəqliyyat vasitələrindən istifadə edir

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