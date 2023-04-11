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Минобороны: Армянская сторона понесла потери, оперативная обстановка под контролем Азербайджана

Минобороны: Армянская сторона понесла потери, оперативная обстановка под контролем Азербайджана 18:42 Армянская сторона понесла большие потери, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Азербайджанской армии.
Армия
11 апреля 2023 г. 19:07
Минобороны: Армянская сторона понесла потери, оперативная обстановка под контролем Азербайджана

Армянская сторона понесла значительные потери, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Азербайджанской армии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

"Наши военнослужащие решительно предотвращают провокации армянской стороны. В результате предпринятых ответных мер подразделения Вооруженных сил Армении понесли значительные потери.

"В настоящее время наши позиции обстреливаются армянами из минометов и крупнокалиберного оружия. Предпринимаются необходимые меры по подавлению огневых позиций противника. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений" - заявили в оборонном ведомстве.

Отметим, что 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли интенсивному огню из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army completely controls operational situation – defense ministry
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistanın təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınır, əməliyyat şəraiti tam nəzarət altındadır"

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