Минобороны: Армянская сторона понесла потери, оперативная обстановка под контролем Азербайджана

Армянская сторона понесла значительные потери, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Азербайджанской армии.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.
"Наши военнослужащие решительно предотвращают провокации армянской стороны. В результате предпринятых ответных мер подразделения Вооруженных сил Армении понесли значительные потери.
"В настоящее время наши позиции обстреливаются армянами из минометов и крупнокалиберного оружия. Предпринимаются необходимые меры по подавлению огневых позиций противника. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений" - заявили в оборонном ведомстве.
Отметим, что 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли интенсивному огню из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района.