Минобороны: Армянская сторона понесла потери, оперативная обстановка под контролем Азербайджана

18:42 Армянская сторона понесла большие потери, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Азербайджанской армии.

Армянская сторона понесла значительные потери, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Азербайджанской армии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

"Наши военнослужащие решительно предотвращают провокации армянской стороны. В результате предпринятых ответных мер подразделения Вооруженных сил Армении понесли значительные потери.

"В настоящее время наши позиции обстреливаются армянами из минометов и крупнокалиберного оружия. Предпринимаются необходимые меры по подавлению огневых позиций противника. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений" - заявили в оборонном ведомстве.

Отметим, что 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли интенсивному огню из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района.