Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры

Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры

С 10:45 17 июня подразделения армии Азербайджана, дислоцированные в направлениях Кедабекского, Кельбаджарского и Лачынского районов, находятся под интенсивным огнем из стрелкового оружия разного калибра со стороны подразделений Вооруженных сил Армении, на

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17 июня с 10:45 подразделения армии Азербайджана, дислоцированные в Гедабекском, Кяльбаджарском и Лачынском направлениях, подвергаются интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра подразделениями вооруженных сил Армении, расположенными на противоположных позициях. Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана. "Азербайджанская армия принимает адекватные ответные меры по всем указанным направлениям. Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - заявили в ведомстве. Подпишитесь на наш Telegram канал