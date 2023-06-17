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Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры

Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры С 10:45 17 июня подразделения армии Азербайджана, дислоцированные в направлениях Кедабекского, Кельбаджарского и Лачынского районов, находятся под интенсивным огнем из стрелкового оружия разного калибра со стороны подразделений Вооруженных сил Армении, на
Армия
17 июня 2023 г. 12:28
Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры

17 июня с 10:45 подразделения армии Азербайджана, дислоцированные в Гедабекском, Кяльбаджарском и Лачынском направлениях, подвергаются интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра подразделениями вооруженных сил Армении, расположенными на противоположных позициях.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Азербайджанская армия принимает адекватные ответные меры по всем указанным направлениям. Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - заявили в ведомстве.

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Версия на английском языке MoD: Azerbaijan Army positions subjected to intensive fire by Armenian units
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənilər Azərbaycan Ordusunun mövqelərini intensiv atəşə tutur, cavab tədbirləri görülür"

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