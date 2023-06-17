Минобороны: Армяне ведут интенсивный обстрел позиций армии Азербайджана, принимаются ответные меры

17 июня с 10:45 подразделения армии Азербайджана, дислоцированные в Гедабекском, Кяльбаджарском и Лачынском направлениях, подвергаются интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра подразделениями вооруженных сил Армении, расположенными на противоположных позициях.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"Азербайджанская армия принимает адекватные ответные меры по всем указанным направлениям. Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - заявили в ведомстве.