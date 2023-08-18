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Минобороны: Армяне используют машины скорой помощи для военных перевозок

Минобороны: Армяне используют машины скорой помощи для военных перевозок Утром 18 августа в сопровождении боевой машины, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, замечены незаконные армянские вооруженные формирования и остатки вооруженных сил Армении, укрепляющие свои боевые позиции по маршруту Ханкенди-Гайбалы-Д
Армия
18 августа 2023 г. 15:05
Минобороны: Армяне используют машины скорой помощи для военных перевозок

Утром 18 августа в сопровождении боевой машины, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, замечены незаконные армянские вооруженные формирования и остатки вооруженных сил Армении, укрепляющие свои боевые позиции по маршруту Ханкенди-Гайбалы-Дуканлар-Халфали в Карабахском экономическом районе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На снимках, полученных с помощью технических средств наблюдения, зафиксировано движение в колонне машины скорой помощи, начиненной оружием, боеприпасами, а также противопехотными и противотанковыми минами.

Отметим, что случаи использования армянами автомобилей скорой медицинской помощи в военных целях с установкой на них устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), представляющих серьезную угрозу безопасности полетов гражданских самолетов, проходящих через воздушное пространство Азербайджана, были зафиксированы и ранее.

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Версия на английском языке MoD: Illegal Armenian armed detachments use ambulances in military transport
Версия на азербайджанском языке MN: “Qanunsuz erməni silahlıları hərbi daşımalarda təcili tibbi yardım maşınlarından istifadə edirlər” - VİDEO

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