Минобороны: Армяне используют машины скорой помощи для военных перевозок

Утром 18 августа в сопровождении боевой машины, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, замечены незаконные армянские вооруженные формирования и остатки вооруженных сил Армении, укрепляющие свои боевые позиции по маршруту Ханкенди-Гайбалы-Д

Утром 18 августа в сопровождении боевой машины, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, замечены незаконные армянские вооруженные формирования и остатки вооруженных сил Армении, укрепляющие свои боевые позиции по маршруту Ханкенди-Гайбалы-Дуканлар-Халфали в Карабахском экономическом районе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На снимках, полученных с помощью технических средств наблюдения, зафиксировано движение в колонне машины скорой помощи, начиненной оружием, боеприпасами, а также противопехотными и противотанковыми минами.

Отметим, что случаи использования армянами автомобилей скорой медицинской помощи в военных целях с установкой на них устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), представляющих серьезную угрозу безопасности полетов гражданских самолетов, проходящих через воздушное пространство Азербайджана, были зафиксированы и ранее.