Минобороны: Армения пытается скрыть свои провокации, распространяя дезинформацию

Распространенная 5 октября информация о том, что подразделения Азербайджанской армии обстреляли позиции ВС Армении с использованием минометов и крупнокалиберного оружия, является очередной дезинформацией противоположной стороны.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"Вчера вечером именно армянская сторона с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису Басаркечарского района, обстреляла из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии.
Подразделения Азербайджанской армии принимают ответные меры только против провокаций, совершенных Арменией.
В очередной раз ответственность за обострение ситуации полностью ложится на военно-политическое руководство Армении", - отметили в оборонном ведомстве Азербайджана.