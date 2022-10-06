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Минобороны: Армения пытается скрыть свои провокации, распространяя дезинформацию

Минобороны: Армения пытается скрыть свои провокации, распространяя дезинформацию Распространенная 5 октября информация о том, что подразделения Азербайджанской армии обстреляли позиции ВС Армении с использованием минометов и крупнокалиберного оружия, является очередной дезинформацией противоположной стороны.
Армия
6 октября 2022 г. 10:08
Минобороны: Армения пытается скрыть свои провокации, распространяя дезинформацию

Распространенная 5 октября информация о том, что подразделения Азербайджанской армии обстреляли позиции ВС Армении с использованием минометов и крупнокалиберного оружия, является очередной дезинформацией противоположной стороны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Вчера вечером именно армянская сторона с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису Басаркечарского района, обстреляла из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии.

Подразделения Азербайджанской армии принимают ответные меры только против провокаций, совершенных Арменией.

В очередной раз ответственность за обострение ситуации полностью ложится на военно-политическое руководство Армении", - отметили в оборонном ведомстве Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan MoD: Armenia trying to hide acts of sabotage by spreading disinformation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənistan dezinformasiya yaymaqla təxribat əməllərini gizlətməyə çalışır"

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