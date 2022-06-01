Минобороны АР обнародовало число уничтоженных мин на освобожденных территориях

В результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений Азербайджанской армии на освобожденных территориях в мае более 2300 гектаров земли было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений Азербайджанской армии на освобожденных территориях в мае более 2300 гектаров земли было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На сегодняшний день на освобожденных территориях инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 18600 гектаров земли. Всего было обнаружено и уничтожено более 6000 единиц противопехотных, более 2100 единиц противотанковых и более 9400 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

На освобожденных территориях ведутся надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.