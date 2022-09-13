Минобороны: 50 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами

Ночью 12 и утром 13 сентября вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
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Было отмечено, что при предотвращении провокации 50 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами - 42 военнослужащих Азербайджанской армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы.
В оборонном ведомстве выразили соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.
"Наши шехиды не остались неотомщенными. Общественности будет представлен поименный список военнослужащих, ставших шехидами", - добавили в Минобороны.