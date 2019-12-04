Минобороны прояснило вопрос о найденном в Гейчайском районе метеорологическом зонде

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало сообщения некоторых СМИ о том, что во двор дома жителя Гёйчайского района упал пластиковый сверток, подвешенный на воздушном шаре.

В ответ на запрос Report в Министерстве обороны сообщили, что с целью оценки метеорологических условий атмосферы перед артиллерийскими учениями в воздух был выпущен метеорологический зонд (шар), заполненный гелием, который позволяет измерить некоторые параметры атмосферы.

"Выпущенный в воздух для оценки метеорологических условий зонд безопасен, нет причин для паники", - говорится в сообщении Минобороны.