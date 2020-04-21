Наверх

Минобороны: Повышается боеготовность экипажей БТР - ВИДЕО

Минобороны: Повышается боеготовность экипажей БТР

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020-й год, повышается боеготовность экипажей бронетранспортеров (БТР) и других боевых колесных машин.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На учебных точках общевойскового полигона личный состав из числа экипажей БТР отрабатывает нормативы по огневой подготовке.

Основной целью учебных тренировок является повышение боеготовности личного состава, а также совершенствование навыков управления боевыми машинами в труднопроходимых местностях и применения их в реальных боевых условиях.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!