Минобороны: Повышается боеготовность экипажей БТР - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2020-й год, повышается боеготовность экипажей бронетранспортеров (БТР) и других боевых колесных машин.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На учебных точках общевойскового полигона личный состав из числа экипажей БТР отрабатывает нормативы по огневой подготовке.

Основной целью учебных тренировок является повышение боеготовности личного состава, а также совершенствование навыков управления боевыми машинами в труднопроходимых местностях и применения их в реальных боевых условиях.