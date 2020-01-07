Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана подписали план совместных мероприятий

Между Министерством обороны и Военной прокуратурой Республики подписан план совместных мероприятий, направленных на укрепление правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращение случаев преступления в азербайджанской армии в 2020 году.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно плану, определены время и места проведения запланированных мероприятий, а также ответственные лица.

В ходе встреч, которые предстоит провести в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны, с различными категориями военнослужащих будут проводиться соответствующие мероприятия, направленные на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, а также устранение имеющихся проблем.