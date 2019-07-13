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Минобороны Азербайджана: штурмовики Су-25 провели летные тренировки с боевой стрельбой - ВИДЕО

Минобороны Азербайджана: штурмовики Су-25 провели летные тренировки с

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки штурмовики Су-25, базирующиеся на одной из авиабаз Военно-воздушных сил (ВВС), провели летные тренировки с боевой стрельбой.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, с целью повышения боеготовности летного состава и сохранения её на высоком уровне плановые полеты были проведены в дневное и ночное время.

Авиационные средства, совершившие вылеты в групповом порядке из аэродромов базирования, нанесли воздушные удары авиационными бомбами и ракетами разного калибра по обозначенным на полигонах и освещенным с воздуха наземным целям условного противника.

В ходе плановых тренировок поставленные задачи были успешно выполнены летным составом, а результаты боевых стрельб были высоко оценены.

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