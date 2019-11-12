Минобороны Азербайджана и Сербии обсудили вопросы сотрудничества

Согласно плану двустороннего сотрудничества на 2019-й год между министерствами обороны Азербайджана и Сербии в Военной академии Вооруженных Сил состоялся семинар.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе семинара по обмену опытом в составлении и взаимной проверке тестов по STANAG были обсуждены темы по модерации, пилотирования, взаимного использования и сопоставления результатов тестовых материалов, а также вопросы двустороннего сотрудничества между центрами иностранных языков.