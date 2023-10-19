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Министры обороны Азербайджана и Узбекистана обсудили военное сотрудничество

Министры обороны Азербайджана и Узбекистана обсудили военное сотрудничество Министры обороны Азербайджана и Узбекистана Закир Гасанов и Баходир Курбанов обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны.
Армия
19 октября 2023 г. 14:45
Министры обороны Азербайджана и Узбекистана обсудили военное сотрудничество

Министры обороны Азербайджана и Узбекистана Закир Гасанов и Баходир Курбанов обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, Закир Гасанов находится с официальным визитом в Узбекистане по приглашению узбекского коллеги Баходира Курбанова.

В рамках визита состоялась церемония официальной встречи Закира Гасанова, после которой главы оборонных ведомств провели двусторонние переговоры в узком и расширенном форматах.

Министры провели подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Баку и Ташкентом в военной, военно-технической и военно-образовательной областях. Стороны также обсудили организацию регулярных взаимных визитов специалистов двух стран.

По итогам переговоров был подписан "План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2024 год".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Uzbek defense ministers sign bilateral military cooperation plan 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan müdafiə nazirləri hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediblər, sənəd imzalayıblar

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