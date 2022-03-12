Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили региональную безопасность

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12 марта состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Об этом Report сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов поздравил министра национальной обороны Турции Хулуси Акара с 70-летием, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успехов в дальнейшей деятельности во имя развития Вооруженных сил Турции.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития региональной безопасности и двустороннего военного сотрудничества.