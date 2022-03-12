О нас
Аудио новости

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили региональную безопасность

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили региональную безопасность 15:07 готовая
Армия
12 марта 2022 г. 15:20
Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили региональную безопасность

12 марта состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Об этом Report сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов поздравил министра национальной обороны Турции Хулуси Акара с 70-летием, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успехов в дальнейшей деятельности во имя развития Вооруженных сил Турции.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития региональной безопасности и двустороннего военного сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı olub

Самое важное

Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Хикмет Гаджиев прокомментировал обстрелы со стороны армянских боевиков
Хикмет Гаджиев прокомментировал обстрелы со стороны армянских боевиков
11 марта 2022 г. 21:37
Помощник президента: Ожидаем ответа от Армении по Зангезурскому коридору
Помощник президента: Ожидаем ответа от Армении по Зангезурскому коридору
11 марта 2022 г. 21:29
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится
11 марта 2022 г. 20:28
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий
11 марта 2022 г. 19:39
Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается
Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается
11 марта 2022 г. 19:25
Гаджиев: Президенты Азербайджана и Турции используют все возможности для прекращения войны в Украине
Гаджиев: Президенты Азербайджана и Турции используют все возможности для прекращения войны в Украине
11 марта 2022 г. 18:16
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
Армянские боевики подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские боевики подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
11 марта 2022 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi