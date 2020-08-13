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Министры обороны Азербайджана и Турции посетили Аллею почетного захоронения

Министры обороны Азербайджана и Турции посетили Аллею почетного захоронения Закир Гасанов и Хулуси Акар посетили Аллею почетного захоронения
Армия
13 августа 2020 г. 11:21
Министры обороны Азербайджана и Турции посетили Аллею почетного захоронения

13 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков, начальник Генерального штаба Турецкой Республики генерал Яшар Гюлер и командующие различными видами войск армий двух стран, посетив Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов и памятник, возведенный в честь погибших в 1918 году турецких солдат, возложили венки и цветы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Müdafiə naziri Fəxri xiyabanı ziyarət edib

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