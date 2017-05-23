Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили вопросы расширения военного сотрудничества

Батуми. 23 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Батуми прошла встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Турции Фикри Ышиком.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече было особо отмечено об успешном развитии связей между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, возвышении отношений между двумя странами до уровня стратегического партнерства.

З.Гасанов отметил об успешном продолжении сегодня президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым братских отношений, заложенных в свое время общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Министр выразил удовлетворение тем, что Турция демонстрирует аналогичное отношение к вопросу развития дружеских и братских отношений с Азербайджаном.

Фикри Ышик напомнил о 25-летии установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией и поздравил обе стороны по этому случаю.

Министр также заявил об успешном развитии связей между Турцией и Азербайджаном в военной сфере.

На встрече обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере, вопросы обмена опытом в области военного образования, проведения совместных военных учений, коснулись происходящих в мире и регионе процессов, совместной борьбы с терроризмом и сепаратизмом и пр. вопросы.

Здесь также присутствовали посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и генконсул Рашад Исмаилов.