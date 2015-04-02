Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили военное сотрудничество

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу в двустороннем формате с министром национальной обороны Турции Исметом Йылмазом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На встрече с участием делегаций отмечено, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на дружбе и доверии, развивается по нарастающей и выгодно для обеих стран.

Затем состоялся обмен мнениями по другим вопросам регионального и взаимного сотрудничества.