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    Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили военное сотрудничество

    Состоялся обмен мнениями по другим вопросам регионального и взаимного сотрудничества

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу в двустороннем формате с министром национальной обороны Турции Исметом Йылмазом.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    На встрече с участием делегаций отмечено, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на дружбе и доверии, развивается по нарастающей и выгодно для обеих стран.

    Затем состоялся обмен мнениями по другим вопросам регионального и взаимного сотрудничества. 

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