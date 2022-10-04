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Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили расширение военного сотрудничества

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили расширение военного сотрудничества 4 октября делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром прибыла с визитом в Азербайджан.
Армия
4 октября 2022 г. 17:34
Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили расширение военного сотрудничества

4 октября делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром прибыла с визитом в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретил гостей в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Затем в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония приветствия. Прозвучали государственные гимны двух стран и в соответствии с протоколом была оставлена запись в "Книге почета".

Приветствуя гостей, министр обороны выразил удовлетворение от встречи и отметил, что сотрудничество, стратегическое союзничество между нашими странами в военной сфере строится на дружественных и братских отношениях.

Генерал-полковник З.Гасанов рассказал об оперативных условиях, сложившихся после решительных ответных мер, предпринятых нашей армией против последних провокаций ВС Армении, а также о проделанной работе в области армейского строительства.

Х.Акар выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших при предотвращении широкомасштабных провокаций, и пожелал выздоровления раненым.

Министр национальной обороны выразил уверенность, что сотрудничество между нашими странами, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет успешно развиваться и впредь.

На встрече с участием других руководящих лиц министерств обороны Азербайджана и Турции, было особо отмечено значение совместных военных учений с целью дальнейшего повышения уровня профессионализма военнослужащих.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, региональная безопасность, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyənin müdafiə nazirləri hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər

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