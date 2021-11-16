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Министры обороны Азербайджана и России обсудили ситуацию на границе

Министры обороны Азербайджана и России обсудили ситуацию на границе Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу позвонил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову по поводу ситуации на азербайджано-армянской границе.
Армия
16 ноября 2021 г. 20:17
Министры обороны Азербайджана и России обсудили ситуацию на границе

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу позвонил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову по поводу ситуации на азербайджано-армянской границе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе телефонного разговора генерал-полковник З.Гасанов заявил, что провокации, совершенные Арменией на государственной границе двух стран, решительно предотвращены.

Генерал армии Шойгу выразил готовность приложить усилия для прекращения боевых действий и стабилизации обстановки.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov and Sergei Shoigu discuss border situation
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov və Sergey Şoyqu sərhəddəki vəziyyəti müzakirə edib

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