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Министры обороны Азербайджана и Казахстана наблюдали за учениями "Хазри-2023"

Министры обороны Азербайджана и Казахстана наблюдали за учениями "Хазри-2023" Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков и другие должностные лица понаблюдали за очередным этапом совместных тактических учений "Хазри-2023".
Армия
7 октября 2023 г. 12:49
Министры обороны Азербайджана и Казахстана наблюдали за учениями Хазри-2023

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков и другие должностные лица понаблюдали за очередным этапом совместных тактических учений "Хазри-2023".

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, сначала министрам обороны было доложено о ходе учений.

В ходе очередных эпизодов совместных учений, проводимых в два этапа, морские пехотинцы и спецназ Азербайджана и Казахстана успешно выполнили все поставленные задачи во взаимодействии с другими видами войск.

Министры обороны высоко оценили ход учений и профессионализм военнослужащих.

В заключение группе отличившихся на учениях военнослужащих были вручены ценные подарки.

Отметим, что на совместных тактических учениях "Хазри-2023" в качестве наблюдателя принимает участие делегация ВМС Исламской Республики Иран.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's and Kazakhstan's Defense Ministers watch next stage of "Khazri-2023" Joint Tactical Exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan müdafiə nazirləri “Xəzri-2023” birgə taktiki təliminin növbəti mərhələsini izləyiblər

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