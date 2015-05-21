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    ​Министры обороны Азербайджана и Грузии провели телефонную беседу

    Тинатин Хидашели выразила соболезнования народу Азербайджана

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр обороны Грузии Тинатин Хидашели провели телефонную беседу. Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, Тинатин Хидашели выразила соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Азербайджана в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в многоэтажном здании в Бинагадинском районе столицы Азербайджана.

    В ходе телефонной беседы Тинатин Хидашели отметила, что достижения и соглашения в сфере военного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией остаются в силе и будут развиваться и в дальнейшем. Также состоялся короткий обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной сфере.

    В завершение министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил коллегу за проявленное внимание. 

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