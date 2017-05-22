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    Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили вопрос расширения военного сотрудничества

    В министерстве обороны Грузии состоялась официальная церемония приема азербайджанской делегации
    © Mod.gov.az

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Грузии, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 22-го мая встретился с министром обороны этой страны господином Леваном Изориа. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    В министерстве обороны Грузии состоялась официальная церемония приема азербайджанской делегации.

    Согласно протоколу, министры обороны прошли перед почетным караулом, были озвучены гимны двух стран, после чего состоялась встреча.

    В ходе встречи был проведен обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества в военной сфере, в областях военной медицины и военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны, подчеркивая важность обеспечения региональной стабильности, особо отметили вклад отношений в этом формате в безопасность и развитие наших стран.

    После встречи министры обороны двух стран провели пресс-конференцию для представителей средств массовой информации.

    Затем азербайджанская делегация возложила венок к воздвигнутому на Площади Героев в Тбилиси монументу погибшим за независимость и территориальную целостность Грузии, и почтила их память.

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