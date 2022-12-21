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Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили региональную безопасность

Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили региональную безопасность 21 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Турции с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.
Армия
21 декабря 2022 г. 14:11
Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили региональную безопасность

21 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе в Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече была подчеркнута важность взаимной поддержки территориальной целостности обеих стран, отмечено, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

Стороны особо подчеркнули, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в области обороны развивается по восходящей линии.

На встрече был проведен подробный обмен мнениями по различным сферам двустороннего военного сотрудничества, обсуждены вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

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