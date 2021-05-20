Министры обороны Азербайджана и Беларуси посетили воинские части

Генерал-лейтенант В.Хренин оставил запись в Книге почетных гостей

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и находящийся с официальным визитом в нашей стране министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин посетили несколько воинских частей.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Сначала гости возложили цветы к установленному на территории воинской части памятнику Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, почтив его память.

После министры обороны посетили штаб воинской части. Генерал-лейтенант В.Хренин оставил запись в Книге почетных гостей.

Затем министры ознакомились с военной инфраструктурой, административными, служебными помещениями и сооружениями, а также казармой, столовой и военной техникой. Министрам была предоставлена подробная информация об условиях, созданных для выполнения личным составом своих боевых и служебных обязанностей.