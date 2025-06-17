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Министры обороны Азербайджана и Беларуси обсудили углубление военного сотрудничества

Министры обороны Азербайджана и Беларуси обсудили углубление военного сотрудничества Азербайджан и Беларусь обсудили углубление военного сотрудничества
Армия
17 июня 2025 г. 13:25
Министры обороны Азербайджана и Беларуси обсудили углубление военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в Минске провел переговоры с белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктор Хрениным.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Беларуси.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес.

Гасанов отметил, что Азербайджан высоко ценит военное и военно-техническое сотрудничество с Беларусью, а также нацелен на его углубление.

"Обмен делегациями - это не только обмен опытом, но и сближение наших стран", - подчеркнул он.

Министр обороны Беларуси, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество с Азербайджаном отличается высоким уровнем доверия и открытости:

"Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном носит открытый характер и отличается высоким уровнем разностороннего диалога. Как нельзя лучшим подтверждением тому являются дружеские и доверительные отношения между президентами двух стран Александром Лукашенко и Ильхамом Алиевым. В очередной раз хочу подчеркнуть высокий уровень наших двусторонних отношений в военной сфере, а главное – имеющиеся обоюдную заинтересованность и потенциал для их дальнейшего углубления".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Belarus müdafiə nazirləri hərbi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

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