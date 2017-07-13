Министру обороны Азербайджана представлен новый военный атташе США

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ 13-го июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Робертом Секутой.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между вооруженными силами двух стран, военно-политическая ситуация в регионе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Был проведен обмен мнениями по вопросам сотрудничества в военной, военно-технической сфере, в области военного образования, организации взаимных визитов специалистов, а также в сферах обороны, совместной борьбы против терроризма и миротворческих операций. Подчеркивая важность расширения сотрудничества между странами на стратегическом уровне, стороны подчеркнули, что поддержка, оказываемая США проводимым Азербайджаном энергетическим проектам, послужит развитию американо-азербайджанских связей.

Затронув армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, министр обороны заявил, что Армения является источником сепаратизма, терроризма и экстремизма. Добавив, что это является угрозой не только для Азербайджана, но и для всего региона, министр довел до сведения, что для предотвращения этой угрозы все международные структуры должны совместно действовать.

Отмечая важность мирного решения нагорно-карабахского конфликта для обеспечения стабильности и безопасности Южного Кавказа, американский дипломат выразил соболезнование родным и близким всех погибших в результате конфликта, в частности гражданских лиц, недавно убитых в селе Алханлы.

Посол, отметив успешное развитие сотрудничества между США и Азербайджаном, как в двустороннем формате, так и в рамках программ НАТО, выразил благодарность за вклад Азербайджана в миротворческие операции, проводимые в Афганистане. Он также передал генерал-полковнику З.Гасанову признательность министра обороны и председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США за соболезнование, направленное в связи с гибелью многочисленных американских военных в военном самолете KC-130.

Затем посол представил министру обороны новоназначенного военного атташе США в Азербайджане полковника Адама Кавлика.

Поздравив военного атташе в связи с началом миссии в Азербайджане, министр пожелал ему успехов в деле расширения связей между вооруженными силами двух стран.